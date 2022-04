Coeur de Pirate : photo avec son bébé déjà sur les routes avec elle, le père Marc Flynn jamais loin

En janvier 2022, Coeur de Pirate est devenue maman pour la deuxième fois. La chanteuse québécoise de 32 ans a accueilli un petit garçon prénommé Arlo avec son compagnon Marc Flynn (avec qui elle est en couple depuis 2020). Sur Instagram, elle partage très régulièrement des images de leur nouveau quotidien, lequel est devenu un peu plus agité tout récemment. Et pour cause, Béatrice Martin de son vrai nom a entamé une nouvelle tournée au mois de mars. C'est d'abord les routes du Canada qu'elle sillonne actuellement avant de retrouver son public Français à l'été prochain.

Pas question en revanche pour l'interprète des tubes Comme des enfants, Place de la République ou encore Crier tout bas de rester éloignée de son bébé de quelques mois. Elle a donc décidé de l'embarquer en tournée avec elle ! Sur Instagram samedi 9 avril 2022, Coeur de Pirate a justement dévoilé en photos et vidéos les coulisses de sa vie toute particulière en ce moment. On voit la chanteuse en train de pouponner entre deux répétitions mais aussi son compagnon Marc, vraisemblablement d'une grande aide pour la maman. En effet, le charmant brun ne manque jamais une occasion de porter son fils dans les bras, même lorsqu'il décide de savourer un petit verre de vin en même temps. À noter qu'un autre membre du clan de Coeur de Pirate a été emmené en tournée, à savoir l'adorable chien. Sur les images, une seule personne manquait à l'appel : sa fille Romy (9 ans, née de son mariage passé avec le tatoueur français Alex Peyrat).

"Pour les gens qui pensaient que c'était rock and roll backstage", ironise la jolie blonde en légende de sa publication.