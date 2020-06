Cole Sprouse et Kaia Gerber proches : ils manifestent ensemble à Los Angeles

Le 2 juin dernier, Cole Sprouse expliquait avoir été arrêté lors d'une manifestation à Santa Monica. "Il faut préciser qu'en tant qu'homme blanc hétéro et en tant que personnalité publique, les conséquences institutionnelles de ma détention ne sont rien en comparaison des autres membres du mouvement. Ce n'est ABSOLUMENT pas une histoire centrée sur moi et j'espère que les médias ne vont pas faire en sorte que ça le soit. C'est, et ce sera, un moment où il faut être à côté des autres, puisque la situation prend de l'ampleur. Il faut fournir du soutien et démontrer qu'on fait une bonne chose", avait-il déclaré.

D'autres personnalités, de Kendrick Sampson à Jaime King, ont été arrêtées lors des manifestations antiracistes américaines. La vague protestataire portée par Black Lives Matter a déjà obtenu le démantèlement de la police de Minneapolis, là où le meurtre de George Floyd a été commis. Les quatre ex-policiers responsables de la mort de ce père de famille ont tous été démis de leurs fonctions et incarcérés. Derek Chauvin, l'homme qui a étouffé George Floyd en maintenant pendant plus de huit minutes son genou sur sa nuque, a comparu aujourd'hui dans le cadre de son procès. Poursuivi pour "homicide volontaire sans préméditation", il risque quarante ans d'emprisonnement.