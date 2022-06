Corinne Masiero : Décolletée et délurée, elle donne tout et fait tomber la veste !

Lorsque l'on invite Corinne Masiero à poser pour un photocall, on le sait : l'actrice n'est pas à l'abri de quelques pitreries ! Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jeudi 2 juin 2022 à Vierzon, où elle était invitée en tant que présidente du jury du Festival du Film de Demain. Seule devant les photographes, elle a joué avec eux, faisant rapidement tomber sa veste pour exposer son débardeur décolleté en soie.

Lunettes noires sur le nez, elle s'est beaucoup amusée à prendre différentes poses de starlette et à tournoyer dans tous les sens, avant de retrouver les autres membres du jury (composé de Naïdra Ayadi, Julie de Bona ou encore Alexia Laroche-Joubert) pour un shooting photo bien plus classique. Tous ont longuement posé, tout comme les autres cinéastes invités, dont l'actrice Pauline Lefèvre venue en solo sans son mari Julien Ansault.

Ce n'est pas la première fois que Corinne Masiero se fait remarquer pour avoir montré son corps devant les photographes. En 2020, invitée au Festival de Berlin, elle avait levé son tee-shirt et montré son soutien-gorge devant tous les médias. Et comment ne pas penser à son happening coup de poing lors de la Cérémonie des Césars 2021 ?

Voulant protester contre le traitement réservé aux intermittents pendant la pandémie, elle s'était alors dénudée sur scène, le corps enduit de peinture. Un sketch qui avait énormément fait parler et qui n'avait pas plu à certains, dénonçant une façon de faire bien trop vulgaire. Critiquée, elle avait expliqué qu'elle assumait parfaitement tous ses actes et qu'elle était même soutenue par son compagnon.

Un homme connu vingt ans plus tôt, dans une manifestation contre le Medef et dont elle serait désormais séparée, selon une information du journal Closer l'an dernier. Très discrète sur sa vie privée, elle n'a pas abordé le sujet pour le moment, se concentrant sur ses films et surtout sur la série qui cartonne à la télé et dont elle tient le premier rôle : Capitaine Marleau.

Diffusée sur France 2, celle-ci a pour caractéristique de faire venir un invité prestigieux à chaque épisode : récemment, Isabelle Adjani, Gérard Darmon, Elie Semoun ou encore Nolwenn Leroy et Bénabar étaient venus se prêter au jeu.