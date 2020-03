Coronavirus : Bernadette Chirac confinée, son petit-fils donne de ses nouvelles

La France se ronge les sangs pour elle. Enfermée dans un silence de plomb, Bernadette Chirac ne donne pas de nouvelles. Heureusement, en cette période inquiétante de pandémie du Covid-19, sa famille prend soin d'elle. Comme l'a révélé son petit fils Martin Rey-Chirac – le fils de Claude – au magazine Gala, l'ancienne première dame est enfermée à double tour au rez-de-chaussée de son domicile, au 4 rue de Tournon dans le 6e arrondissement de Paris. Des aides-soignantes défileraient même à son chevet pour s'assurer que tout va au mieux. "Toute la famille se porte bien, y compris ma grand-mère, confirme l'étudiant de 24 ans. Elle aussi, elle est confinée et bien au chaud."

Décidément, le destin s'acharne sur cette pauvre Bernadette. En l'espace de quelques années, elle a perdu sa fille Laurence – âgée alors de 62 ans – et son époux, son roc, Jacques Chirac le 26 septembre 2019. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle baisse les bras face à cette difficulté éblouissante. En juin dernier, elle renonçait carrément aux pièces jaunes, cette cause qui lui est chère depuis tant d'années. De 1994 à 2019, la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France - qui mène la campagne de solidarité à base de petite monnaie tous les ans –, c'était elle. Mais voilà que Brigitte Macron a dû reprendre le flambeau ces derniers mois.

Ses seuls mots depuis la mort de Jacques Chirac

Pas un mot, pas une apparition depuis la mort de Jacques Chirac. "Elle n'est plus la femme que vous avez connue", expliquait une source au Parisien il y a quelques mois. Mais elle a seulement trouvé la force d'écrire une lettre à David Liénard, le maire de la ville de Cannes qui a rendu un bel hommage à son époux. "C'est avec une très vive émotion que j'ai reçu le registre de condoléances mis, grâce à vous, à disposition des habitants, racontait-elle. Au moment où ma famille et moi-même sommes si douloureusement éprouvés par le décès de Jacques, ces marques d'affection, d'amitié et de fidélité nous vont droit au coeur." Espérons qu'elle trouve la volonté de sortir de cette torpeur dès que le confinement sera levé...