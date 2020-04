Marine Lorphelin dans une scène déchirante : "Elle a appelé en pleurs"

Totalement dévouée à son travail en cette période de crise sanitaire, Marine Lorphelin a fait un choix radical et certainement difficile pour elle : ne pas voir son fiancé Christophe. Elle a même refusé qu'il quitte la Nouvelle-Calédonie pour la rejoindre. A Gala, elle a expliqué : "On devait se voir deux jours après l'annonce du confinement. (...) Il voulait venir mais je lui ai dit non, pour sa propre santé. Et puis il n'allait pas m'attendre toute la journée confiné dans l'appartement. Pas agréable pour lui de se retrouver dans cette situation et d'être enfermé, d'attendre. C'est un peu dur, mais c'est comme ça."