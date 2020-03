Coronavirus : Paul Pairet (Top Chef) reprend du service en Chine

Depuis le 19 février dernier, Paul Pairet a intégré le jury de Top Chef cette année. Chaque mercredi soir sur M6, il affronte avec sa brigade ses collègues Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran dans la célèbre course culinaire. Le tournage étant bouclé depuis le mois de février, celui qui ne se sépare jamais de sa casquette a pu retourner en Chine où il vit et tient trois restaurants gastronomiques, Polux, Mr & Mrs Bund et le fameux Ultraviolet, trois étoiles à l'adresse tenue secrète. Problème, depuis décembre, le chef souffre de l'épidémie du coronavirus, laquelle contraint les entreprises et commerces a fermer leurs portes.

Mais le confinement établi ces derniers mois dans le pays semble peu à peu porter ses fruits puisque Shanghaï a partiellement rouvert quelques sites touristiques et lieux de restaurations. Toutefois, des mesures de sécurité sont toujours de rigueur. Ainsi, Paul Pairet a pu reprendre son activité dans les cuisines en limitant les horaires d'ouverture, en proposant un menu moins complet mais surtout, en s'adonnant à la livraison.

En dehors d'Ultraviolet, les plus gourmands pourront donc se procurer les bons plats du chef étoilé comme il l'a indiqué à travers un post Instagram ce mardi 17 mars 2020. "Une petite pensée pour tous les restaurateurs du monde. Ayez de la ressource : mettez-vous à la livraison !" Une pratique à laquelle il n'a jamais eu recours auparavant mais pour laquelle il semble désormais être un véritable adepte. En témoigne l'affiche publicitaire qu'il a imaginé où il se dévoile fonçant à toute allure sur un scooter avec des cartons derrière pour certainement contenir des assiettes de haute qualité. Une bonne nouvelle pour Paul Pairet mais aussi pour le reste du monde...