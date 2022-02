Cristiano Ronaldo a-t-il vraiment été en couple avec Paris Hilton ?

C'est un match très important dans la saison de Manchester United que s'apprête à jouer Cristiano Ronaldo ce soir face à l'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann. Si la saison du Portugais est plutôt bonne, son club a du mal à rivaliser avec les meilleurs en Angleterre et ce match de Ligue des champions prend donc une importance capitale. Le compagnon de Georgina Rodriguez a de la pression sur les épaules, mais ça, il connaît. Habitué depuis tout jeune à être suivi par des journalistes à chacun de ses déplacements, le footballeur qui vient de fêter ses 37 ans est la personnalité sportive la plus suivie sur Instagram avec plus de 400 millions d'abonnés.

De ce fait, ses moindres faits et gestes sont épiés par la presse et le beau gosse a souvent fait la Une des magazines. Longtemps en couple avec Irina Shayk, on lui prête également une relation avec la célèbre Paris Hilton. L'histoire entre les deux remonte à 2008, et tout commence à Los Angeles, où Cristiano Ronaldo passe des vacances. Après une première rencontre en boîte de nuit qui ne laisse pas insensible la belle blonde de 41 ans, les deux célébrités se retrouvent, toujours à LA, l'année d'après, et passent la soirée au club My House, avant de finir la nuit dans la villa de Nicky, la soeur de Paris.

Elle le trouve évidemment très beau et très gentil, mais elle ne compte pas avoir une relation sérieuse pour le moment

Après cette première soirée ensemble, l'attaquant qui venait d'être transféré au Real Madrid à l'époque a été invité à une petite soirée dans la maison de Paris située à Beverly Hills. Après ces quelques jours ensemble à Los Angeles, plus de nouvelles des deux stars ensemble et visiblement, cette brève romance n'a pas été plus loin. Un proche de Paris Hilton a d'ailleurs fait le point à l'époque, lors du passage de la star américaine à Madrid, où Cristiano Ronaldo évoluait à ce moment-là. "Il lui a envoyé un texto quand il a appris qu'elle était là, mais elle n'avait que quelques heures à passer dans la capitale espagnole avec des rendez-vous d'affaires qui s'enchaînaient. Ils ne se sont donc pas vus", a-t-il indiqué à E!, avant de clarifier la situation : "Elle le trouve évidemment très beau et très gentil, mais elle ne compte pas avoir une relation sérieuse pour le moment. Elle aime trop sa vie de célibataire".

Bientôt papa de jumeaux, Cristiano Ronaldo est toujours resté très discret sur cette histoire, qu'il n'a jamais évoqué publiquement, mais beaucoup aimeraient savoir ce qui a bien pu se passer entre lui et Paris Hilton à l'époque !