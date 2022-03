Cristiano Ronaldo : Son entrejambe suscite l'intérêt, la raison est très drôle

Ce n'est pas la seule statue de Cristiano Ronaldo qui fait parler d'elle. En termes de représentation de lui-même, le footballeur n'a pas vraiment été gâté. Si la ville de Madère lui a fait l'honneur de rebaptiser son aéroport en son nom en 2017, elle a aussi eu l'idée de faire installer un buste de la star du ballon rond qui a eu droit à une inauguration en bonne et due forme. Et en parlant de forme justement, ce n'était pas la joie du côté de Cristiano Ronaldo, dont le double était tout sauf réussi. Sa chérie Georgina Rodriguez était heureusement présente pour détourner l'attention...

En couple depuis cinq ans avec la jeune femme de 28 ans, Cristiano Ronaldo a presque réussi le pari d'avoir sa propre équipe de football. Déjà papa d'un garçon, Cristiano Junior, 11 ans, avant de rencontrer sa belle, il a par la suite accueilli des jumeaux nés par mère porteuse, alors qu'il était déjà en couple avec Georgina Rodriguez. Quelque temps plus tard, le mannequin met au monde une petite fille, Alana Martina, aujourd'hui âgée de 4 ans. Et ce n'est pas tout puisqu'en octobre dernier, le couple révélait qu'il allait devenir parent de jumeaux. Quand on aime, on ne compte pas.