Cyril Féraud touché par "un drame personnel" et transformé : "Vous voyez la vie autrement..."

Depuis plus de dix ans, Cyril Féraud s'est imposé comme l'un des chouchous des Français grâce à ses émissions télé, et notamment le jeu Slam (France 3). Mais cette place de favori lui a valu de faire l'impasse sur son repos. En effet, l'animateur de 35 ans est inarrêtable lorsqu'il s'agit de travailler. "Le cumul des deux jeux quotidiens, du Grand Slam, des huit épisodes par saison de La Carte aux trésors et des primes faisait que depuis deux ou trois ans je n'ai quasiment jamais eu de week-ends", reconnaît-il d'ailleurs lors d'une interview pour Télé 2 semaines.

Un train de vie effréné qui ne laisse que peu de place aux petits plaisirs personnels et qui a fini par jouer sur son mental : "J'étais dans une locomotive de boulot et, même si j'ai toujours été un boulimique de travail, j'avoue que depuis quelques mois, la fatigue se faisait ressentir. Et je n'avais quasiment pas de temps pour voir ma famille, pour profiter de mes potes, pour partir en vacances ou même en week-end pour déconnecter."

Toutefois, voilà un petit moment déjà que Cyril Féraud a accepté de lever le pied, d'une part en raison des différents confinements imposés dans le pays mais aussi depuis qu'il a perdu son père, en juin 2019. "Quand vous traversez un drame personnel, vous voyez la vie autrement", a-t-il confié à nos confrères. Et d'expliquer : "J'ai organisé mon temps afin que, le peu de temps libre que j'avais, je puisse le passer avec ma maman et ma mamie. 2020 a été une année particulière et je n'ai jamais autant discuté avec ma famille et mes amis..."

C'est le 20 juin 2019 que Cyril Féraud a annoncé la mort de son papa sur les réseaux sociaux, décédé des suites d'un cancer à l'âge de 65 ans. "La maladie vient de m'arracher mon Papa. La vie est parfois cruelle. Je suis dévasté de tristesse et de chagrin", légendait-il sous une photo de son père. Invité sur Europe 1 quelques mois plus tard, il avait évoqué ses derniers instants avec lui : "J'ai mis entre parenthèses mon planning pendant un mois et demi pour l'accompagner. Mon papa est parti d'un cancer dans des conditions très difficiles. J'ai appelé toutes les productions. Je n'étais pas en état de tourner. Je l'ai accompagné jusqu'au bout."