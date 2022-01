Cyril Hanouna touché par la mort d'un être cher : "Je voudrais lui dédier cette émission"

L'émission Touche pas à mon poste du 25 janvier 2022 a débuté avec une annonce bien triste. Cyril Hanouna a annoncé aux téléspectateurs de C8 qu'il venait tout juste de perdre un être cher.

Fin 2021 et début 2022, Cyril Hanouna a été très touché par la mort des frères Bogdanoff. Le présentateur de 47 ans n'avait pas manqué de leur rendre un bel hommage à l'antenne à la suite de leur disparition, précipitée par le coronavirus. Et, malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent mais cette fois, c'est au sein de sa famille qu'un drame est survenu.

Comme Cyril Hanouna l'a confié en début d'émission, l'un de ses oncles est mort la veille. "Je voudrais dédier cette émission à mon tonton qui est parti cette nuit, Dédé. Je lui fais un gros bisou", a-t-il tout d'abord confié, non sans émotion. Mais le papa de Lino (9 ans) et Bianca (10 ans) a vite tenté de retrouver le sourire à l'antenne, car son regretté tonton avait la joie de vivre et aimait la "darka". "On était très tristes parce qu'il aimait la darka donc aujourd'hui il faut de la darka", a-t-il conclu avant de présenter le programme de la soirée.

L'émission d'hier a été l'occasion pour Cyril Hanouna de donner des nouvelles de Théo, le spectateur qui avait fait un malaise en direct pendant Touche pas à mon poste. Il avait glacé le sang des chroniqueurs avec un cri, avant d'être évacué par la sécurité. "Il est agoraphobe, a expliqué l'animateur. Il essaie de se soigner et c'est pour ça que, petit à petit, il sort et vient dans le public. C'était un vrai challenge pour lui de venir. Il a fait une crise mais il va mieux. Il est resté une trentaine de minutes dans l'émission, c'est énorme pour lui. S'il nous regarde, c'est une énorme victoire. (...) Vous vous rendez compte du courage de Théo ? Il s'est dit 'je vais me forcer, essayer d'aller dans le public', il a tenu le plus longtemps possible. Il a fait un truc incroyable", a révélé Baba. De quoi rassurer le public et son équipe.