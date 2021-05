Damian Lewis : Sa famille endeuillée après un terrible accident

Hugo était un passionné de vélo. Le défunt souffrait de dépression et avait ouvertement raconté son combat dans un discours dans son école, en 2017, à l'âge de 16 ans. Ses proches ont créé une fondation en son honneur, baptisée Ride4Hugo. L'organisation lève des fonds qu'elle redistribuera à quatre autres associations.

Sa tante (par alliance) Helen McCrory est morte des suites d'un cancer, à l'âge de 52 ans. Damian Lewis avait annoncé la terrible nouvelle sur Twitter et écrit : "Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu que nous l'aimons et savons à quel point nous avons été chanceux de l'avoir eue dans nos vies. Elle a brillé si fort. Vas-y maintenant, ma petite, rejoins le ciel, et merci."

Damian et Helen ont eu deux enfants, une fille et un garçon prénommés Manon et Gulliver, âgés de 15 et 14 ans.