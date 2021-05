Diaporama Damian Lewis : Sa famille endeuillée après un terrible accident

Hugo Yaxley (et sa petite amie Minna Leatham), le neveu des acteurs Damian Lewis et Helen McCrory, est mort en novembre 2020 dans un accident de voiture.

Helen McCrory et son mari Damian Lewis à l'avant-première du film "Once Upon a Time in Hollywood" au Odeon Leicester Square à Londres, le 30 juillet 2019.