Daniel Goddard : Viré des Feux de l'Amour après 13 ans !

Les téléspectateurs américains, et ceux de TF1, vont prochainement dire adieu à Daniel Goddard. L'acteur de 48 ans, qui avait rejoint la série culte Les Feux de l'Amour en 2007 pour jouer Cane Ashby, a usé de son compte Instagram le mardi 22 octobre 2019 pour annoncer que la production le pousse vers la sortie.

"C'est avec le coeur lourd que je partage l'information selon laquelle je ne serai plus membre de la distribution des Feux de l'amour. Je suis aussi choqué et estomaqué que vous l'êtes... J'ai failli ne rien poster mais j'ai ressenti le fait qu'en tant qu'acteur ayant les fans les plus loyaux et aimants, vous méritez de savoir et de découvrir la dernière histoire très riche de sens derrière le départ de ce personnage. Je suis éternellement reconnaissant pour ces 13 années mais, malheureusement, il semble que sans Neil et Lily... il n'y ait pas de Cane", a écrit Daniel Goddard.

Le départ de Daniel Goddard est lié à plusieurs raisons. En 2011, son personnage avait été tué mais les téléspectateurs ne l'entendaient pas de cette oreille et les scénaristes avaient été contraints de trouver une manière de le faire revenir ! La solution ? Faire croire que c'était en réalité le frère jumeau de Cane, Caleb, qui était mort. Dans son message, l'acteur fait référence à Neil, incarné par Kristoff St. John, or ce dernier est mort en février 2019. Quant à Lily, jouée à l'antenne par Christel Khalil, elle a elle-même décidé de prendre du recul avec la mythique série lancée en 1973. Aux États-Unis, la série s'intitule The Young and the Restless et est diffusée sur CBS.

Daniel Goddard n'est pas le premier acteur du soap a être poussé dehors. L'an dernier, c'était ainsi l'historique Doug Davidson qui quittait la série. Citons aussi le cas de Michael Muhney, accusé d'abus sexuel et qui a nié les faits reprochés.