Daniel Radcliffe atteint d'une maladie rare : il a souffert pendant de nombreuses années malgré les traitements

C'est un mal qui, hélas, n'a pas disparu à l'aide d'un remède du professeur Chourave. Daniel Radcliffe, qui a incarné le jeune sorcier Harry Potter dans la saga adaptée des livres de J.K. Rowling, pendant 10 ans, souffre effectivement de manière très régulière. Son problème médical ? C'est ce qu'on appelle des céphalées de Horton, c'est à dire une maladie rare et douloureuse provoquant des algies vasculaires de la face, le plus souvent au niveau de l'oeil et de la tempe.

Je prenais jusqu'à 12 antidouleurs très puissants par jour et ça ne changeait rien

Victimes de violents maux de tête, le compagnon d'Erin Darke a réussi à traverser les âges sans que personne ne se doute de rien. Alors que les céphalées de Horton ne touchent que 0,1% de la population mondiale, et principalement des hommes, Daniel Radcliffe a eu droit à son lot de maux de tête pendant longtemps avant de comprendre ce qu'il se passait. "A l'époque, je pensais que j'étais une mauviette. Je prenais jusqu'à 12 antidouleurs très puissants par jour et ça ne changeait rien, je ne comprenais pas et je me disais : 'Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours mal à la tête ?'", expliquait Daniel Radcliffe au journal britannique The Independent.

C'est très rare mais extraordinairement douloureux

Il est passé à côté de plusieurs projets professionnels avant de mettre un nom à son mal-être. "J'étais en plein dans cette chose étrange nommée 'cluster headaches'. C'est très rare, apparemment, mais extraordinairement douloureux, précisait-il. A côté, une migraine a l'air plutôt agréable." Il faut en moyenne 5 ans pour diagnostiquer une céphalée de Horton, comme l'explique le CHU de Montréal. Les crises liées à ce mal peuvent durer jusqu'à 3h et avoir lieu tous les deux jours. Heureusement, Daniel Radcliffe parvient à tenir bon la barre côté carrière. Récemment aperçu à l'affiche du film Le Secret de la cité perdue, d'Aaron et Adam Nee avec Sandra Bullock, le comédien de 32 ans sera prochainement la vedette de Weird: The Al Yankovic Story d'Eric Appel.