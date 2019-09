Clara Morgane "engueulée" par Moundir dans DALS : "Même mon mari n'oserait pas"

Le 21 septembre 2019, TF1 lancera en grande pompe Danse avec les stars 2019. Entre deux répétitions sur un cha cha, paso doble ou autre, on apprend que le ton est monté entre Clara Morgane et Moundir en coulisses. Interviewés par Femme Actuelle, les deux danseurs amateurs ont fait une croustillante révélation.

Clara Morgane, qui présentera un tango face aux jurés de DALS, n'a visiblement pas été convaincue par la chanson choisie pour sa première chorégraphie. Celle qui est la star de son propre cabaret l'a fait savoir, ce qui n'a pas été du tout du goût du présentateur de Moundir et les apprentis aventuriers (W9). L'homme de 46 ans, connu pour sa franchise, ne le lui a pas caché. Clara Morgane raconte : "Je me suis pris une chasse par Moundir ! Il m'a dit : 'Alors écoute-moi, tu es là, tu as énormément de chance. Le défi, c'est de danser sur n'importe quelle musique qu'on te donnera donc sois à la hauteur du programme !'" Et de poursuivre : "J'avais l'impression que je me faisais engueuler ! J'ai dit : 'Tu sais quoi, je suis tellement heureuse d'être là, je m'en fiche !' Même mon mari n'ose pas me mettre une chasse comme ça." Aïe !

L'ex-candidat de Koh-Lanta, qui est devenu papa pour la deuxième fois lundi 16 septembre 2019, a confirmé avoir remonté les bretelles de sa rivale : "Je lui ai dit : 'Tu es à côté de la plaque, ma grande. Tu n'as pas le droit de faire ça. (...) Tu es là pour danser, tu es meneuse de revue, tu as une troupe, tu imagines si tes employés te disaient qu'ils n'ont pas envie ?" Moundir a aussi décidé de jouer les coachs mentaux avec Clara Morgane et lui a ensuite lancé : "Pense qu'il y a des gens, ta fille [âgée de 3 ans, son nom n'a toujours pas été dévoilé, NDLR] qui vont te regarder et que tu es là pour montrer à ceux qui te font de la peine, ceux qui ne croient pas en toi, qu'en dansant sur la chanson qu'ils t'ont donnée, ils vont voir une fille déterminée que rien n'arrête." Clara Morgane, qui pourrait être la grande favorite de Danse avec les stars 2019, écoutera sûrement ces bons conseils. Remarque, il vaut mieux pour elle, sinon Moundir risque encore de l'enguirlander !