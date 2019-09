Danse avec les stars 2019 : Le nom des favoris dévoilés, deux filles en tête !

On connaît par coeur les danses de salon présentées dans Danse avec les stars, telles que le cha-cha, le jive ou la valse. En revanche, on ignore parfois le parcours des célébrités qui participent à l'émission de TF1. Lors de l'annonce du casting et avant le premier prime, nombreux sont donc les internautes à avoir fait des recherches sur la Toile à propos des participants. Les stars de la saison 10 n'ont pas fait exception.

Cette année, pour cette saison anniversaire, dix personnalités ont été sélectionnées pour tenter de succéder à Clément Rémiens, le gagnant de l'an dernier. Et certaines intriguent plus le public que d'autres. Sem Rush, spécialiste du marketing digital, a élaboré un classement des célébrités de Danse avec les stars 2019 les plus recherchées. Clara Morgane occupe la première place avec plus de 110 000 requêtes mensuelles en moyenne.

Derrière elle, on retrouve l'actrice des Mystères de l'amour Elsa Esnoult avec 49 000 recherches à son actif. Et la troisième place du podium est occupée par le commentateur sportif de la chaîne L'Équipe Yoann Riou, avec plus de 40 000 requêtes. En dernière place, on retrouve Ladji Doucouré avec 2 900 recherches. Reste à savoir si ce classement sera aussi valable durant l'aventure ou si le public préférera d'autres personnalités. La réponse à partir du 21 septembre prochain, pour le premier prime.

On retrouvera Clara Morgane et son partenaire Maxime Dereymez, Elsa Esnoult et Anthony Colette, Linda Hardy et Christophe Licata, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, Moundir et Katrina Patchett, Liane Foly et Christian Millette, Hugo Philip et Candice Pascal, Ladji Doucouré et Inès Vandamme, Sami El Gueddari et Fauve Hautot.