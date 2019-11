Danse avec les stars, les blessures en direct : comment le jury gère

Déjà 10 ans que Danse avec les stars existe et c'est presque la fin de cette saison anniversaire. En effet, le prime du samedi 16 novembre 2019 décidera quels couples envoyer en finale de cette 10e édition. L'occasion pour le juge incontournable Chris Marques de revenir sur cette saison et d'en dire plus sur les coulisses de l'émission, à commencer par une question que tout le monde s'est déjà posée devant sa télé : que se passe-t-il en cas de blessure en direct ?

"Danse avec les stars possède des règles internationales déposées chez un huissier. Les créateurs du programme ont envisagé tous les scénarios possibles. Si un candidat se blesse au cours d'une performance, les juges se réunissent pour savoir s'ils en ont vu suffisamment pour noter ou s'ils ont besoin d'avoir recours aux vidéos des répétitions pour étayer leur jugement", a appris Chris Marques, qui a manifestement lu le règlement de l'émission avec beaucoup d'attention.

Samedi soir, la demi-finale de Danse avec les stars opposera Elsa Esnoult et Anthony Colette, Sami El Gueddari et Fauve Hautot et Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Une demi-finale pas comme les autres, puisque beaucoup estiment que la populaire comédienne des Mystères de l'amour n'est pas à la hauteur pour remporter la compétition de danse alors qu'elle est sauvée chaque semaine par la mobilisation de ses fans.

De son côté, Chris Marques partage sans le dire l'avis des internautes, regrettant l'élimination prématurée de Clara Morgane. "J'aurais aimé la voir performer davantage. Elle méritait d'aller en finale. Mais le public a toujours raison", a-t-il confié. Il ne reste plus qu'à savoir si les votes du public suffiront à Elsa Esnoult pour s'octroyer une place en finale...

Retrouvez l'interview de Chris Marques en intégralité dans le dernier numéro de Télé Star du 18 novembre 2019.