Dave : Cette activité dont il est privé depuis son accident

Ce lundi 27 juin, Dave a accordé une interview au magazine Télé 7 Jours dans laquelle il est revenu sur son accident en début d'année. "Ça pourrait aller mieux", a t-il reconnu, avant d'expliquer ne pas avoir "le droit de conduire" puisqu'il est "sujet à des vertiges". "On ne sait pas si c'est le Covid ou les conséquences de mon hémorragie cérébrale", a t-il raconté, en affirmant dans la foulée ne pas vouloir s'apitoyer sur son sort. "Je ne vais pas me plaindre, il y a des gens qui sont beaucoup plus mal en point", a t-il reconnu avec justesse, sans pour autant minimiser la gravité de son accident.

Pour rappel, le chanteur néerlandais avait été victime d'une lourde chute chez lui il y a quelques mois. "Il a morflé, il s'est bien cogné la tête", avait constaté Daniel Auteuil pour France Bleu . "J'ai entendu un bruit sourd", avait quant à lui expliqué Patrick Loiseau, son mari, dans les pages de Paris Match. "Au début, j'ai cru que c'était une plante qui était tombée par terre. Je suis quand même allé dans le salon. Il était là, étendu au sol, inerte. J'ai cru qu'il était mort", avait-il poursuivi.

Dave avait alors raconté avoir "été vite pris en charge par les secours" avant de "passer plusieurs jours dans le coma" à l'hôpital. Les premières semaines suivant l'accident ont été difficiles pour lui. En mars dernier, Michel Drucker affirmait dans Vivement Dimanche qu'il allait" beaucoup mieux", qu'il était rentré grâce aux médecins qui avaient pris soin de lui. En avril, Dave faisait sa première apparition depuis son accident, sur le plateau de C à Vous.

Des troubles de la mémoire

Plus de peur que de mal donc pour l'interprète de Vanina qui a évité le pire et qui affirme avoir "conscience de l'avoir échappé belle". Il a également fait preuve d'optimisme. "J'ai encore des troubles de la mémoire, mais mes médecins m'ont dit que ça allait s'arranger avec le temps", a t-il reconnu.

L'artiste de 78 ans avait raconté une anecdote le 25 mai dernier sur Europe 1 à propos du "garçon qui s'occupe de mes concerts". "Je lui ai dit : 'Tu aurais pu venir'", avait-il raconté, avant d'expliquer que cette personne s'était bel et bien rendu sur son lit d'hôpital mais qu'il n'arrivait pas à s'en rappeler, tout comme la venue de Daniel Auteuil ou celle de Marc-Olivier Fogiel, sans oublier son incapacité à se remémorer le nom de Ruquier. "C'est dingue", avait-il déclaré à ce sujet.

Quoiqu'il en soit, le repos est donc toujours d'actualité pour le chanteur, qui doit se ménager et rester éloigné d'un volant.