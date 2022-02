David Bowie : Sa proposition indécente à un jeune Michael Jackson

Les mémoires, biopics et documentaires sur les stars contiennent de croustillantes révélations. Janet Jackson en a fait des inédites dans le Janet Jackson Doc, diffusé le week-end dernier. La chanteuse est notamment revenue sur une proposition indécente faite par David Bowie à son frère, Michael Jackson...

Projeté en deux parties les samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022, le Janet Jackson Doc a tenu en haleine des millions de téléspectateurs. Ces derniers ont appris de nouveaux secrets sur l'icône de 55 ans et sa célèbre famille. Janet y a notamment raconté son enfance hors norme, rythmée par de nombreuses fêtes organisées à son domicile. David Bowie était présent à l'une d'elles. Il s'est adonné à une activité illégale et a voulu tenté Michael et Randy Jackson.

Il nous a proposés de quoi nous défoncer

"Il cherchait une pièce pour s'éloigner de tout le monde. Michael et moi étions dans une des autres pièces, loin de la fête. Donc David Bowie arrive, et il nous a proposés de quoi nous défoncer, raconte Randy Jackson dans le documentaire. Nous nous sommes regardés et avons dit 'Non'. On ne savait pas ce que c'était, mais on s'est dit 'Non, merci'."

Randy Jackson n'a pas précisé la date de ladite soirée, son âge et celui de son frère Michael, ni la substance que David Bowie avait en sa possession. Le chanteur est mort d'un cancer du foie en 2016, à l'âge de 69 ans.