David Ginola amoureux : tendre baiser au volant avec sa belle Maëva, de 22 ans sa cadette

L'histoire d'amour entreDavid Ginola et Maëva Denat a pu reprendre de plus belle après de longues semaines éloignés l'un de l'autre. L'ancienne idole du Parc des Princes, surnommé El Magnifico par les supporters parisiens, n'a pas marqué que le championnat de France de ses exploits. Après un beau passage à Paris, le footballeur, aujourd'hui âgé de 54 ans, a roulé sa bosse en Angleterre, devant un joueur très populaire, au point qu'il a récemment participé à la dernière saison de la version britannique du jeu de téléréalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là !

Une émission dont il a été éliminé tout récemment. Un mal pour un bien puisque cela lui a permis de retrouver sa compagne Maëva Denat, âgée de 32 ans, ainsi que leur fille, Ever, née en février 2018. Des retrouvailles très émouvantes à l'aéroport entre David Ginola et sa fille, mais celle entre l'ancien sportif et la belle brune sont également très intenses. Comme il l'a partagé hier dans sa story Instagram, celui qui a animé La France à un incroyable talent pendant plusieurs années semble très heureux d'avoir retrouvé sa moitié. Sur une courte vidéo en forme de boucle, on peut le voir au volant de sa voiture, embrasser langoureusement Maëva.

S'il a admis que l'absence du mannequin à ses côtés pendant plusieurs semaines a été très dure à supporter, David Ginola compte bien se rattraper depuis son retour et il le prouve à ses 114 000 abonnés sur Instagram ! Visiblement très amoureux, le beau gosse qui a frôlé la mort il y a quelques années profite à fond des retrouvailles avec sa chérie.

Le père de Carla Ginola n'a pas l'air si malheureux d'avoir été éliminé de l'émission de téléréalité et comme il le montre depuis quelques jours, le retour à la maison s'avère très agréable !