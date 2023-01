David Pujadas complètement rasé après un loupé chez le coiffeur : un perruquier appelé en urgence

De 2001 à 2017 , David Pujadas était l'une de figures incontournables de France 2. Le journaliste y a présenté toutes ces années le journal de 20h, détenant encore aujourd'hui sur cette chaîne le record de longévité à ce poste. Tous les soirs invité dans le quotidien des Français, David Pujadas avait réussi à les tromper pendant plusieurs jours en 2008. À l'époque, il s'était présenté à l'antenne avec une perruque sur la tête.

Il s'en est souvenu samedi 14 janvier lors de son passage dans l'émission On refait la télé d'Éric Dussart et Jade et a expliqué les raisons derrière cet artifice. C'est un gros loupé chez le coiffeur survenu lors de vacances à Périgueux, en Dordogne, qui l'avait poussé à prendre une perruque. "Vous savez, on a tous sans doute ses petites habitudes. J'ai mon coiffeur habituel, il connaît ma coupe, etc... Et là, il se trouvait que je n'étais pas à Paris et je rentrais trop juste pour aller le voir. J'avais les cheveux jusqu'aux épaules ! Donc, je n'allais pas présenter le journal comme ça, donc je vais voir un coiffeur que je ne connaissais pas. Je rêvasse un peu, et quand je me réveille, je vois qu'il m'a fait une coupe... C'était le 21e RIMa (le 21e régiment d'infanterie de marine, ndlr) version dure ! Il n'y avait plus rien, panique à bord", a-t-il rapporté, amusé par ce souvenir.

Dès son retour à Paris, David Pujadas n'avait alors qu'une chose en tête : limiter les dégâts. "Donc dès le lundi je me renseigne, je fais le tour de tout, et je trouve un perruquier qui m'en trouve une avec des cheveux à peu près corrects. Pendant quinze jours, j'ai porté cette perruque, personne ne s'en est rendu compte ! Je ne l'ai dit à personne et je crois que même les maquilleuses ne s'en sont pas rendues compte", a-t-il indiqué.

Une anecdote qu'il avait déjà racontée en 2018 dans C à vous. Anne-Elisabeth Lemoine et ses équipes avaient alors remis la main sur les images d'archives de l'époque et il est vrai que la perruque de David Pujadas était très réussie car il était impossible de la distinguer. (Voir notre diaporama).