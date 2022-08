Delphine Jubillar infidèle : les dessous de sa liaison avec son amant...

Six mois avant sa disparition soudaine, Delphine Jubillar avait rencontré un autre homme. Elle avait depuis quelque temps pris du recul sur son mariage avec Cédric, subissant sa vie auprès d'un homme qui ne la comblait plus. La discrète trentenaire avait décidé de reprendre sa vie en main, lasse de la vie de "Bidochon" qu'elle estime que son mari lui offrait. L'infirmière dévouée et maman aimante de Louis et Elyah, telles qu'elle est décrite par ses proches, s'était ainsi inscrite sur un site de rencontres. Rapidement, elle a croisé le chemin d'un professeur de piano qui habite à Montauban. Dans le feuilleton du Figaro sur l'affaire non résolue, on en apprend plus sur leur rencontre et leur couple.

"À l'ombre des saules pleureurs, ils échangent leur premier baiser. Pour le second tête-à-tête, ils se retrouvent dans un hôtel en bordure d'autoroute près de Toulouse. Leurs premières étreintes se nouent dans une chambre réservée à la journée, aux murs blafards et à la moquette anthracite", écrit Le Figaro. Dès le mois de juillet 2020, Delphine se ravit de cette nouvelle relation, à des années-lumières de celle qu'elle vit avec Cédric. Ce dernier, provocateur souvent grossier a souvent été embarrassant en public. Avec son amant, les piques-niques sont certes sur le capot d'une voiture, mais bucoliques et apaisés.

Une transformation aussi physique s'opère. Ses proches remarquent qu'elle fait plus attention à elle. "Delphine troque ses pyjamas confortables pour de la lingerie fine, qu'elle prend soin de laisser dans le casier de la clinique", lit-on dans le quotidien. Un événement marquera aussi cette parenthèse enchantée dans la vie sentimentale de la jeune femme : sa disparition une nuit du mois d'août : "Officiellement pour observer le spectacle de la voie lactée. Officieusement, pour appeler son amant."

Loin d'être une amourette, cette histoire s'est transformée en avenir pour Delphine. Les amoureux prévoyaient de s'installer ensemble à partir de l'année 2021, soit après les fêtes de fin d'années, afin de respecter la volonté de la compagne de son amant de digérer sa séparation. D'après Le Figaro, ils avaient même prévu de se marier dans la majestueuse cathédrale d'Albi. Des projets qui ne verront finalement jamais le jour...

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.