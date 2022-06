Delphine Jubillar : Qui sont les 3 témoins à l'avoir entendu crier le soir de sa disparition ?

Que s'est-il passé entre le 15 et le 16 décembre 2020, dernière soirée durant laquelle l'infirmière de Cagnac-les-Mines, Delphine Jubillar, a été vue vivante ? La justice planche sur la question depuis près d'un an et demi alors qu'aucune scène de crime ni aveu ne permet d'établir un coupable, même si un suspect est actuellement en détention provisoire, Cédric le mari de la disparue, avec qui il était sur le point de divorcer. Des témoins parlent toutefois de cris entendus lors de cette ultime nuit et pas n'importe lesquels.

Des voisines du couple Jubillar ont affirmé aux gendarmes avoir entendu "des cris stridents et de détresse qui les ont interpellé avant de s'arrêter dans la nuit", indique le journal La Dépêche. Sur RTL, les deux femmes, mère et fille, avaient détaillé leur ressenti, alors qu'elles regardaient le film Retour vers le futur 2 : "J'ai entendu des cris d'une femme, des cris stridents. C'était effrayant", a dit la voisine aux gendarmes. Ce que sa fille a confirmé : "J'ai rejoint maman qui fumait une cigarette et j'ai entendu les cris et des chiens qui aboyaient."

Puis, les deux femmes ont fait évoluer leur récit. Alors qu'elles avaient expliqué ne pas être intervenues en entendant les cris par peur des chiens, elles ont précisé plus tard leur témoignage aux gendarmes : "En fait, il s'agissait de deux chiens qui se battaient et d'une femme qui tentait de les séparer." Ce que son mari Cédric n'a cessé de dire : sa femme est partie dans la nuit pour promener les chiens, sans qu'il l'ait lui-même suivi. L'une des avocates de Cédric Jubillar, incarcéré depuis le mois de juin 2021 pour homicide par conjoint, met en lumière des incohérences : les bruits entendus seraient intervenus avant que Delphine n'envoie un dernier message à son amant. Elle souligne également que l'aîné du couple n'a pas entendu des cris d'un tel niveau.

Dans tous les cas, les déclarations du fils de Cédric et Delphine Jubillar, Louis, mentionnent bien des cris. L'aîné du couple Jubillar était présent dans la maison familiale et a déclaré aux enquêteurs qu'il avait entendu une "violente dispute" entre ses parents le soir de la disparition de sa mère, après avoir regardé avec elle La France a un incroyable talent sur M6, rapporte La Dépêche. "Ça parlait fort, je les ai vus", a dit le garçon, se présentant alors sans le savoir comme un témoin visuel. Situé derrière la porte, il a vu ses parents non loin du sapin de Noël. Louis aurait entendu sa mère parler fermement à Cédric : "Arrête-toi !" Il a ajouté : "J'ai entendu, puisque c'est comme ça, alors on va se séparer." Il a fait du bruit volontairement pour attirer leur attention et a fait en sorte que ses parents s'arrêtent. Il a rejoint alors son lit et a affirmé que quelqu'un a fermé la porte de sa chambre derrière lui.

