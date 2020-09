Delphine (Mariés au premier regard) divorcée : "Ne me parlez plus de Romain"

Les fans de Mariés au premier regard ont eu bien du mal à le croire. En juin dernier, Romain et Delphine de la saison 4 (en 2019) ont annoncé qu'ils se séparaient. Mais certains de leurs abonnés ont bien cru qu'ils s'étaient peut-être remis ensemble, car ils se trouvaient au même endroit. Très vite, la jeune femme a donc fait une mise au point sur Instagram.

Actuellement se tient le Mondial La Marseillaise à pétanque. Un événement auquel Delphine s'est rendue, car, comme on a pu le découvrir dans l'émission de dating de M6, elle est adepte de cette discipline. Romain, qui aime aussi beaucoup jouer, ne voulait pas non plus le manquer. Certains fans romantiques ont donc supposé que les deux candidats s'y étaient rendus ensemble et ont donc envoyé de nombreux messages à Delphine.

Même si cela ne partait pas d'une mauvaise intention, Delphine n'a pas caché que recevoir ce genre de messages la peinait beaucoup. "Je voulais juste mettre un petit truc au clair. Je reçois énormément de messages disant que Romain et moi on était à La Marseillaise. Oui j'y étais et c'est parce que je joue de la pétanque depuis que j'ai 17 ans. C'est déjà assez compliqué pour moi de vivre cette rupture même si ça fait plusieurs mois. Donc respectez mon choix s'il vous plaît, arrêtez de me parler de Romain, merci", a-t-elle demandé à ses fans en story Instagram, le 1er septembre 2020. Espérons qu'ils respecteront sa demande.

Une rupture surprise

Romain et Delphine étaient compatibles à 82%. Dès leur rencontre à la mairie de Grans, ils ont eu un véritable coup de coeur et ont vécu un conte de fées durant plusieurs mois. Mais en juin dernier, ils ont confirmé que c'était terminé entre eux, après que des rumeurs de rupture sont sorties dans la presse.

Le mois suivant, Romain s'est confié sur les raisons de leur rupture auprès de Télé Loisirs. "D'ordinaire, je suis quelqu'un qui travaille énormément, entre 10 à 12 heures par jour, jusqu'à 6 jours par semaine. Je ne passe pas beaucoup de temps à la maison. Bien sûr, Delphine était au courant, elle savait mon rythme de vie. Et là, tomber dans une routine où H24 on est ensemble durant deux mois, c'était très compliqué. (...) Les premières semaines, c'était top, et après, on ne se supportait plus. À un moment donné, moi, j'avais besoin de respirer. J'émettais le fait de pouvoir rentrer chez moi 2-3 jours, elle le voyait d'un mauvais oeil", expliquait notamment le beau brun. Au final, Delphine a fini par demander le divorce et ils ne sont plus en contact depuis. Mais tous deux ne regrettent rien malgré cette fin malheureuse.