Demain nous appartient : pourquoi TF1 annule la diffusion de l'épisode du 21 octobre 2020

Samuel Paty, légion d'honneur à titre posthume

Outre l'hommage national, les mots de notre président de la République et les différentes minutes de silence organisées à travers le pays, l'enseignant du collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, aura droit à un nouvel honneur un peu plus tard. Le 2 novembre prochain, Samuel Paty recevra la légion d'honneur à titre posthume, comme l'a annoncé Jean-Michel Blanquer sur RMC-BFMTV. "Il sera fait commandeur des palmes académiques, précise-t-il. C'est emblématique car c'est l'ordre qui va avec les professeurs et le monde de l'éducation, et le martyr de Samuel Paty vaut bien cette reconnaissance de son institution." Une minute de silence et une "séquence éducative" auront également lieu, ce même jour, dans tous les établissements "sans exception".