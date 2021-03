Denis Brogniart dragué par des candidats de Koh-Lanta ? "Il y a forcément un jeu de séduction..."

Lors du premier confinement, Denis Brogniart s'est lancé dans l'écriture. Il a signé un livre intitulé Un soldat presque exemplaire, paru au début de l'année 2021. En pleine tournée promotionnelle, l'animateur papillonne de plateau télé en plateau télé. Le 12 mars, il a atterri sur le tournage de l'émission Le QG diffusée sur YouTube et présentée par Labeeu et Guillaume Pley. Denis Brogniart a eu le droit à une série de questions dont l'une d'entre elles avait forcement un rapport avec Koh-Lanta, le programme qu'il présente depuis vingt ans. Mais c'est une question un peu particulière à laquelle il a dû répondre.

"Le nombre de fois où tu t'es fait draguer dans Koh-Lanta, est-ce que ça arrive ? Sans langue de bois, et sans dire les noms, on s'en fiche...", lui a demandé Guillaume Pley. Et pour Denis Brogniart de révéler : "Dragué je ne crois pas... mais il y a un petit côté séduction". "J'ai envie de toi Denis", a alors ironisé Labeeu. "Alors, ça jamais ! Parce que sinon je donne le totem d'immunité tout de suite", Denis Brogniart a-t-il surenchéri avec dérision.

Plus sérieusement, il a ajouté : "Non mais il y a forcément un jeu de séduction, pas que des filles envers moi, envers tout le monde, néanmoins je garde une vraie distance, puis tu sais au bout de deux jours, quand t'as faim et que tu ne te laves pas, la libido... Puis moi je reste aussi à distance".

Il faut dire que Denis Brogniart n'est pas un coeur à prendre. Cela fait près de vingt ans qu'il est en couple avec Hortense. Et d'ailleurs, leur histoire d'amour est née sur le tournage de Koh-Lanta, en 2003. À l'époque, les tourtereaux se retrouvaient en cachette à l'hôtel avant de se faire "gauler" comme il le racontait récemment. Depuis, ils ne se sont plus quittés et se sont mariés en 2007. De leur union sont nées leurs jumelles Lili et Violette en 2005, puis Blanche en 2006. Denis Brogniart est également le papa de Dimitri, né en 2000 d'un précédent mariage.