Denis Brogniart installé en banlieue parisienne mais... révélations sur sa nouvelle maison dans le Sud

Denis Brogniart a pu faire un séjour agréable dans le sud de la France, dans le cadre de ses fonctions de parrain de la 4e édition du Festival des Jardins de la Côte d'Azur. Ce 26 mars 2023, il était dans les jardins de la villa Eilenroc, à Antibes pour la remise des prix de l'événement, qui ont départagé 17 créations paysagères. Elles ont été installées, pendant plus d'un mois, au coeur des plus beaux sites du territoire maralpin : à Antibes Juan-les-Pins au sein du Parc Exflora, à Cannes au Jardin de la Villa Rothschild, à Grasse au jardin de la villa Fragonard, à Menton aux jardins Biovès, à Nice au Jardin Albert-1er et en Principauté de Monaco sur les terrasses du Casino. Le Prix du jury officiel a été remis à Nicholas Tomlan Garden Design (France), pour "La voie héracléenne" installée à Grasse au sein du jardin de la Villa Fragonard.

Avec ma femme et mes enfants, on est raccord, c'est parfait

Interviewé dans ce contexte par Nice-Matin, le présentateur de Koh-Lanta a fait quelques confidences sur sa vie privée et immobilière. En effet, celui qui habite dans la banlieue parisienne pour des raisons professionnelles - en 2006 il confiait au Parisien vivre à Bièvres dans l'Essonne - a décidé de se faire construire une maison dans le Sud et plus précisément au Rayol-Canadel dans le Var. Il n'est qu'éloges pour la région : "Je ne vais pas vraiment m'installer dans le Sud, mais j'aimerais partager ma vie entre le Sud et Paris. Paris parce que j'y travaille. Et le Sud parce que j'aime foncièrement la Méditerranée." Père de trois enfants, l'animateur-star de TF1 a un fils de 23 ans, Dimitri, issu d'un premier mariage et des jumelles et une fille nées en 2005 de son mariage avec Hortense : Lili et Violette (nées en 2005) et Blanche (née en 2006).

S'il est ravi des températures élevées, lui qui est habitué à partir dans les zones tropicales pour animer sa célèbre émission, Denis Brogniart veut se montrer conscient des enjeux climatiques : "L'été, je n'ai pas envie d'être obligé deux jours sur trois de mettre un pull pour manger dehors le soir. Je comprends les gens qui ne supportent plus la chaleur mais ce n'est pas mon cas. Alors, bien sûr, il y a un dérèglement climatique et il faut y faire attention, néanmoins quand ce samedi de la fin du mois de mars, il faisait 25 ou 26 degrés, ça m'a fait du bien. Et comme avec ma femme et mes enfants, on est raccord, c'est parfait !" Un havre de paix parfait pour se ressourcer, notamment quand on fait face à des accusations de comportement abusif dans le milieu du travail.