Denis Brogniart, "pas solidaire" selon une fan : il la recadre sèchement

Entre deux tournages de Koh-Lanta sous les cocotiers, Denis Brogniart profite de l'air pur de la montagne. Jeudi 7 janvier 2021, l'animateur de 53 ans a partagé sur Instagram des photos de son séjour à La Toussuire, une station de ski située en Savoie. Et ce moment de détente enneigé n'a pas plu à tous. En effet, une internaute n'a pas manqué de s'en prendre à Denis Brogniart... qui ne s'est pas démonté.

L'animateur de TF1 prend la pose avec des camarades après 1h17 de randonnée. Un "moment magique dans des conditions exceptionnelles" dont il semble très fier. Mais l'une de ses plus de 590 000 followers s'agace. "Tous, devons rester chez soi.... Mais pas 'tous' apparemment... En ces temps difficiles pour la plupart des Français, j'estime que la moindre des choses est de rester discret, je constate juste que M. Brogniart ne se montre pas vraiment 'compréhensif' ou 'solidaire' envers nous, petits français. Un peu de discrétion au lieu de montrer 'la belle vie'... Voilà, n'y voyez aucune jalousie de ma part...", lance-t-elle.

Port du masque, séjour au ski... Denis Brogniart répond aux critiques

Ni une, ni deux, Denis Brogniart s'est saisi de son téléphone portable pour répondre. "Chère madame, renseignez vous plutôt avant d'écrire des bêtises. J'ai fait l'aller-retour à la Toussuire, station de Maurienne, en moins de 48 heures pour soutenir mes amis de la montagne qui souffrent, restaurateurs, moniteurs, loueurs, commerçants qui ont vu leurs stations désertées, assure-t-il. De grâce, ne voyez pas toujours le mal ou la perversité partout. On a fait quelques images pour montrer qu'on pouvait profiter de la montagne sans remontées mécaniques. À bon entendeur salut !"

Une explication claire et précise. Mais ce n'est pas tout : l'animateur de District Z, la nouvelle émission de TF1 produite par Arthur, a été interrogé sur l'absence de masques sur ses photos. "On l'a enlevé 10 secondes pour la photo. Des masques pour le froid et qui protègent comme des FFP2", lance-t-il, mettant fin au débat quant à un éventuel non respect des règles sanitaires en vigueur en pleine crise liée à la Covid-19.