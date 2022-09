Denis Brogniart pose avec son frère, les internautes amusés par un détail

Après la victoire ex-aequo de Bastien et François lors de la dernière saison baptisée Le Totem maudit, Koh-Lanta ne reviendra pas à l'antenne avant plusieurs mois. Et ce n'est pas pour autant que Denis Brogniart se la coule douce ! Direction l'île de La Réunion pour un nouveau défi sportif qu'il entend bien relever en famille, avec son frère Gilles.

Ce lundi 26 septembre 2022, le célèbre animateur de 55 ans se saisit de son compte Instagram afin de partager sa joie. "Le circuit des 25 bosses en forêt de Fontainebleau avec mon frère Gilles @brogniart.gilles pour préparer le relais Zembrocal du @grandraidreunion ! Avec sur la fin une rencontre étonnante avec des marcheurs... habités !!! @reuniontourisme", écrit-il. Quelques lignes accompagnées de trois photos : l'une avec son frère qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, la deuxième avec un chien qui prend la pose au côté du duo puis enfin la dernière où Denis Brogniart prend la pose auprès de randonneurs déguisés, l'un tout en léopard et l'autre en combinaison bleue à la façon d'un superhéros. En commentaires, les internautes ont surtout noté la folle ressemblance entre le sportif et son frère ! D'après plusieurs d'entre eux, on dirait même des jumeaux ! A un détail près : Gilles est le même, "mais avec des lunettes".