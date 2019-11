Deux stars de la K-Pop condamnées pour viol en réunion

Il y a quelques jours, nous apprenions la mort par suicide de Goo Hara, victime de revenge porn par son ancien compagnon. C'est dans ce contexte qu'un juge a prononcé d'importantes sentences à l'encontre de deux stars de la chanson sud-coréenne, Jung Joon-young et Choi Jong-hoon. Ils ont tous deux été reconnus coupables de viol en réunion de deux femmes. L'un d'entre eux a également été condamné pour diffusion de vidéos sexuelles tournées à l'insu de ses partenaires.

D'abord, Jung Joon-young, connu grâce à une émission de télé-réalité, a été condamnée ce vendredi 29 novembre 2019 à une peine de six ans de prison pour viol en réunion. L'artiste âgé de 30 ans a également été condamné pour avoir tourné des vidéos de ses rapports sexuels sans consentement de ses partenaires. Il les avaient partagées onze fois via des forums sur internet, encore une fois sans l'accord de ses victimes.

"Je partageais ces vidéos sur un forum de discussions et je ne ressentais pas vraiment de culpabilité. J'ai commis une erreur grave et inexcusable", avait-il expliqué lors de l'éclosion du scandale, en mars dernier. Il avait à l'époque annoncé sa retraite et présenté ses excuses à ses victimes.

En ce qui concerne Choi Jong-hoon, ancien membre du boys band FI Island, il a été condamné à 5 ans de prison pour viol en réunion. "Jung et Choi ont pris part à des viols en réunion de victimes qui étaient en état d'ivresse et incapables de résister", a annoncé une agence sud-coréenne, qui cite le compte-rendu de jugement. Les accusés avaient soutenu voir leurs victimes comme des "objets sexuels", selon le verdict. "Ils doivent avoir une responsabilité sociale proportionnelle à leur renommée et à leur richesse", est-il ajouté.