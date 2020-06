Devin McCourty dévasté : sa femme a perdu leur bébé à 8 mois de grossesse

Le 24 mai 2020 restera à jamais une date douloureuse pour Devin McCourty et sa femme Michelle, celle du jour où ils ont perdu leur bébé. Déjà parents de deux enfants, une fillette baptisée Londyn âgée de 3 ans et un garçon, Brayden, âgé de 2 ans, le joueur des New England Patriots et celle qu'il a épousée en 2016 auraient dû accueillir une autre fille, qu'ils comptaient prénommer Mia. Malheureusement, Michelle McCourty n'a pu mener sa grossesse à son terme. Une expérience dramatique qu'elle a choisi de partager sur sa page Instagram.

"S'il vous plaît, priez pour notre famille", a-t-elle écrit en légende de sa touchante publication, avec notamment l'image de pieds de bébé entourés d'un coeur, des ailes et d'une auréole d'un ange. Elle s'accompagne également du nom du bébé, Mia McCourty, et de la date de son décès. "Je pleure en écrivant ceci. Cela me peine d'annoncer que lors du dernier week-end du Memorial, le 24 mai 2020, Dev et moi avons connu l'expérience la plus douloureuse de notre vie. Ma grossesse s'est terminée à presque 8 mois, à 31 semaines et 2 jours exactement, lorsque nous avons découvert que le coeur du bébé qui grandissait en moi ne battait plus", a déclaré Michelle McCourty. Pourtant, une semaine auparavant, lors de son rendez-vous de contrôle avec le gynécologue, tout allait parfaitement bien et rien ne laissait présager un tel drame. "Nous avons le coeur complètement brisé. Nous sommes dévastés. Nous sommes sans voix. Nous sommes en colère. Nous sommes confus. Nous sommes paralysés", a-t-elle ajouté.

L'épreuve de la perte de leur bébé s'est accompagnée d'un accouchement long et difficile. "Pour rendre les choses encore plus difficiles, après un travail émotionnellement lourd de 21 heures, j'ai dû pousser pour sortir notre magnifique petite fille qui avait le cordon ombilical autour du cou. Nous avons tenu notre bébé, nous l'avons placée dans une couverture, plus mignonne que jamais, le portrait craché de notre fils Brayden lorsqu'il est né, mais elle ne respirait pas. Pas de cris, pas de mouvements. Les médecins n'ont aucune explication à propos de ce qu'il s'est passé. Cela arrive", a poursuivi Michelle McCourty. Croyante, la femme de Devin McCourty a alors vu sa foi ébranlée et a fait appel à de nombreux soutiens pour ne pas vivre ce deuil seule.