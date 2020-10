Dexter - Michael C. Hall : Divorcé de Jennifer Carpenter, remarié avec Morgan.... confidences

Les magasins de bricolage se frottent déjà les mains, leur meilleur client est de retour... Dexter, le serial killer toujours équipé de bâches et de rouleaux adhésifs va reprendre du service pour une inattendue 9e saison. La série s'était arrêtée, sur un épisode calamiteux encore plus détesté des fans que celui de l'ultime saison de Game of Thrones, en 2019. Mais qu'a fait son interprète, Michael C. Hall ces dernières années ? Il a notamment retrouvé l'amour...

Dans Dexter, Michael C. Hall incarnait l'expert médico-légal spécialiste des traces de sang Dexter Morgan. Membre de la police de Miami le jour, il devenait serial killer la nuit, chassant - normalement - les seuls criminels qui passaient entre les mailles du filet de la justice. Quand il ne tuait pas, il coulait des jours paisibles avec sa femme Rita. Dans la vraie vie, c'est avec l'actrice Jennifer Carpenter qu'il vivait une belle histoire d'amour. Une comédienne qui lui donnait la réplique dans Dexter où elle jouait... sa soeur, laquelle avait fini par éprouver des sentimentaux pas très chrétiens pour lui. Michael C. Hall et Jennifer Carpenter ont commencé à se fréquenter en 2007 avant de se marier en 2008 pour finalement officiellement divorcer en 2011. Il s'agissait du second divorce de l'acteur, déjà marié de 2002 à 2006 à l'actrice Amy Spanger.

"On a connu des rebondissements et des retournements de situation qu'aucun de nous deux n'aurait imaginés. Mais nous sommes restés de très bons amis et des collègues respectueux l'un de l'autre. Nous sommes tous les deux très fiers d'avoir réussi à faire ça", avait déclaré l'acteur de 49 ans à l'Associated Press après son divorce. Michael C. Hall avait aussi eu l'occasion de remercier Jennifer Carpenter pour le soutien qu'elle lui avait apporté lorsqu'il luttait contre un cancer du système lymphatique.

Après la fin de son mariage, Michael C. Hall a vite retrouvé l'amour dans les bras de Morgan Macgregor, une journaliste et critique littéraire du Los Angeles Review of Books. Le couple s'est marié en 2016 après quatre ans d'amour. Ils habitent à New York. "C'est une remarquable combinaison d'intelligence et de gentillesse, et elle est capable de me dire la vérité d'une manière que je peux encaisser", avait-il déclaré à propos de sa femme comme le rapporte The Daily Beast. De très rares confidences puisque l'acteur n'a jamais caché vouloir préserver sa vie privée. Dans la même interview, il confessait toutefois qu'ils n'étaient pas certains de vouloir un enfant "vu l'état du monde". Visiblement, ils n'ont pas changé d'avis.