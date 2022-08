Diane (Koh-Lanta) et son beau sportif parents : le prénom et des photos de leur bébé dévoilés

Rappelons que l'annonce de la grossesse de Diane est survenue le 8 avril 2022. "Thibault et moi attendons un mini nous pour août 2022. Quel bonheur et quelle impatience d'agrandir la famille après 6 ans d'amour", s'impatientaient-ils. Et puis, quelques jours seulement plus tard, ils révélaient le sexe du bébé à l'issue d'une jolie gender reveal party. Tous les deux s'étaient tenus debout devant une arche de ballons roses et bleus avec un joli mur à l'inscription "boy or girl". Thibault Daubagna avait ensuite entrepris de shooter dans un ballon, lequel avait laissé s'échapper de la fumée bleue, annonciateur d'un petit garçon donc.

Dans les prochains mois, la famille Koh-Lanta va continuer de s'agrandir puisque deux autres naissances sont attendues. Il y a d'abord celle de l'enfant de Myriam et Thomas, rencontrés sur le tournage de la saison des Armes secrètes en 2021 et tombés fous amoureux. Ces derniers se préparent à avoir un petit garçon également. Il s'agira du troisième pour Myriam, dont les aînés sont le fruit d'une précédente relation. Et puis, l'aventurière Elodie (2021) va elle aussi se mettre à pouponner et accueillera de son côté une petite fille !

Félicitations aux nouveaux parents !