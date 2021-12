Diane Leyre (Miss France 2022) a-t-elle été en couple avec un acteur de Profilage ? Elle entretient le flou...

Voilà déjà une semaine que Diane Leyre a été élue Miss France 2022. À l'issue d'une cérémonie diffusée en direct sur TF1, la jolie brune qui représentait l'Île-de-France a reçu des mains d'Amandine Petit sa couronne de princesse et son écharpe officielle. Depuis, elle a entamé un véritable marathon médiatique. Ce samedi 18 décembre 2021, Diane Leyre était de passage dans l'émission de Bernard Montiel sur RFM pour revenir sur son sacre, mais pas que.

En effet, l'animateur et chroniqueur dans Touche pas à mon poste a voulu en savoir plus sur la relation qu'elle aurait entretenue avec l'acteur Thomas Goldberg, vu dans Profilage, Julie Lescaut ou encore Alice Nevers. Et pour cause, ce dernier a assuré avec fierté dans une vidéo postée sur TikTok qu'ils avaient vécu une petite amourette. De son côté, Diane Leyre ne s'est pas montrée aussi volubile. Bien au contraire, elle n'a pas souhaité ni infirmer ni confirmer cette information !

"Il y en a sûrement beaucoup qui pourront sortir comme ça...", a-t-elle déclaré. Et de préciser sa pensée : "Je vais sûrement aussi avoir des gens qui vont dire qu'ils sont mes cousins. Je ne pourrai pas à chaque fois vous dire si c'est vrai ou non, parce que je n'aurais pas le contrôle sur ce qui se dit. Donc je ne vais même pas dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Si je vous dis que c'est faux, pour les autres après, si je ne le dis pas, on va dire que c'est vrai." Car selon Diane Leyre, en annonçant son célibat, elle aurait "donné toutes les armes" pour qu'on lui prête des relations.