Didier Deschamps révèle que certaines stars des Bleus ne sont pas vaccinées !

L'opération des pièces jaunes revient avec Brigitte Macron et Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France était d'ailleurs l'invité de l'émission C à vous mercredi soir. L'occasion pour la journaliste Anne-Élisabeth Lemoine et son équipe de discuter de divers sujets avec l'entraîneur champion du monde en 2018. Sur le devant de l'actualité depuis près de deux ans maintenant, la crise sanitaire a bien évidemment été évoquée puisque le médecin star Michel Cymes était également en plateau.

Lorsque l'animatrice lui demande sa position sur la vaccination, le père de Dylan commence dans un premier temps par un "ola !" significatif de sa réticence à s'engager sur un sujet aussi sensible. Mais finalement, le sélectionneur de 53 ans va finir par lâcher une bombe : "Tous les joueurs ne sont pas vaccinés, ou pas totalement", assure-t-il. Une information assez étonnante quand on sait que dans d'autres sports comme le tennis, la question soulève de nombreuses polémiques. "C'est la liberté individuelle. On n'est pas là pour leur imposer. Je peux en discuter avec eux, après tout dépend des arguments qu'ils peuvent avoir aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail", poursuit-il.

Ils sont peut-être aussi plus stigmatisés que monsieur et madame tout-le-monde, parce qu'ils ont une notoriété

Mais alors quel joueur n'est pas totalement vacciné chez les Bleus ? Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann ? Le mari de Claude se garde bien de donner des noms et prend plutôt la défense de ses joueurs stars dont les cas individuels sont souvent plus exposés. "Ils sont peut-être aussi plus stigmatisés que monsieur et madame tout-le-monde, parce qu'ils ont une notoriété", répond-il quand une journaliste de l'émission lui indique que beaucoup de sportifs ne se vaccinent pas.

Une information pour le moins surprenante lâchée par le sélectionneur, solidaire de ses joueurs et souhaitant leur laisser la liberté de choisir. Didier Deschamps milite néanmoins pour la vaccination comme solution pour sortir au plus vite de cette crise.