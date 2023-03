Dimitri Payet en couple depuis toujours avec Ludivine, pulpeuse blonde et mère de ses 4 enfants

Dans la carrière de Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille restera toujours comme un club à part. Natif de La Réunion, le footballeur est arrivé très jeune en France et après plusieurs clubs, il a atterri à l'OM en 2013. Après deux saisons, il part pour l'Angleterre, où il explose, avant de retourner dans la cité phocéenne, où il fait le bonheur des supporters depuis 2017. S'il joue beaucoup moins cette année, le coéquipier de Mattéo Guendouzi n'en reste pas moins l'un des chouchous des supporters, qui apprécient son style spectaculaire.

Longtemps en équipe de France, Dimitri Payet n'est plus réapparu depuis 2018, mais les fans des Bleus n'oublieront pas de sitôt son Euro 2016, durant lequel il a été excellent. L'occasion de mettre en lumière et footballeur, qui fête ce 29 mars son anniversaire, mais également sa compagne Ludivine, présente à ses côtés depuis de nombreuses années, puisqu'ils se sont rencontrés en 2006 du côté de Nantes. C'est dans la ville de Loire-Atlantique que Dimitri Payet débarque, après être retourné un an à la Réunion, pour démarrer sa carrière professionnelle et c'est dans cette même ville qu'il va trouver l'amour.

Ludivine toujours présente au côté de Dimitri

Depuis, c'est l'amour fou entre Dimitri Payet et la jolie blonde, qui l'a suivi dans tous les clubs où il est allé au cours de sa belle carrière. Peu importe où il se trouve, le joueur réunionnais est accompagné de celle qui partage sa vie. Lors de la cérémonie The Best organisée par la FIFA, au Marrakech du Rire ou dans les tribunes lors des matchs des Bleus, la jolie blonde est toujours là (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Installé dans le Sud, le couple profite de la vie avec ses quatre enfants, Noa (né en 2009), Milan (né en 2013), Pharrell (né en 2015) et Tiana (née en 2020). L'aîné est d'ailleurs dans les équipes de jeunes du club phocéen et il semble déjà avoir un niveau très prometteur.

S'il joue moins cette année avec l'OM, Dimitri Payet n'en reste pas moins un joueur qui compte pour les supporters marseillais et pour son anniversaire, il y a de bonnes chances pour qu'il reçoive de nombreux messages de la part de ses fans.