Dîner clandestins - Sophie Davant avait prévenu Pierre-Jean Chalençon : "Il s'enfonce dans des excès"

Quelle histoire. En faisant la rencontre dePierre-Jean Chalençon dans Affaire conclue (France 2), les téléspectateurs ne s'attendaient sûrement pas à ce que le collectionneur se retrouve impliqué dans un tel scandale. Empêtré dans l'affaire des dîners clandestins - et fragilisé par une défense lunaire -, le grand admirateur de Napoléon avait pourtant été mis en garde par Sophie Davant au sujet de son comportement.

Auprès de Télé-Loisirs.fr, l'animatrice star du programme de brocante a déploré le fait que Pierre-Jean Chalençon n'a jamais su écouter son conseil. "À l'époque, je l'avais mis en garde, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Pierre-Jean. En fait, il a un côté spontané, proche de l'enfance. Du coup, je lui disais toujours : 'Attention, attention'. Parce que lorsqu'on s'adresse à 2 millions de téléspectateurs, on a une vraie responsabilité. On ne peut pas faire et dire n'importe quoi", a-t-elle confié à nos confrères.

Le comportement de Pierre-Jean Chalençon - qui est pourtant son ami -, a profondément attristé Sophie Davant, qui voyait en lui une future forte personnalité de la télévision. "Et bien, il ne m'a jamais écoutée. C'est aussi simple que ça. Il n'en a fait qu'à sa tête. Je trouve que c'est dommage, c'est du gâchis. C'est quelqu'un qui aurait pu tellement apporter par ses connaissance et sa folie s'il avait su se gérer. Et là hélas, je suis triste parce que je trouve qu'il s'enfonce dans des excès qu'il pourrait éviter", a-t-elle regretté.

L'auteure de Ce qui nous lie (ed. Albin Michel) avait fait la connaissance de Pierre-Jean Chalençon en août 2017, lorsqu'il avait été recruté pour devenir acheteur dans Affaire Conclue. D'un commun "accord" avec la production, il avait décidé de quitter son poste après sa venue polémique à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, en juin 2020.

Depuis la naissance de leur amitié, Sophie Davant avait été photographiée à plusieurs reprises au sein du palais Vivienne, domicile de Pierre-Jean Chalençon. C'est le lieu qui a visiblement accueilli plusieurs "dîners clandestins" en période de confinement avec de nombreux invités, dont possiblement un membre du gouvernement. Pierre-Jean Chalençon et le chef ayant travaillé chez lui, Christophe Leroy, ont tous deux été entendus par la police et placés en garde à vue.