Disparition de Delphine Jubillar : l'enfance terrible de Cédric en foyer, "un monde de violence et de haine"

Placé en détention provisoire depuis le 18 juin 2021 à la prison de Seysses pour "homicide volontaire sur conjoint", Cédric Jubillar ne cesse de clamer son innocence depuis la disparition de sa femme Delphine le 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Depuis cette terrible affaire, l'homme a rencontré une nouvelle compagne Séverine alors qu'il effectuait une battue pour retrouver sa femme dans le Tarn. Persuadée que Cédric a été accusée à tort du meurtre de sa femme, l'aide soignante de 44 ans a confié aux journalistes de Femme Actuelle que son compagnon avait connu une adolescence compliquée mais qu'il avait finalement réussi à s'en sortir à force de persévérance. "Cédric a eu une vie très difficile, il a grandi de foyer en foyer et il a réussi à avoir une femme qu'il aimait plus que tout, il a eu deux enfants magnifiques, il a construit sa maison de ses propres mains pour qu'au final, tout cela lui tombe dessus. C'est injuste."

Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien, décrivait Cédric dans le podcast Code source, le 25 juin dernier : "Au cours de son adolescence il passe de foyer en foyer, visiblement à l'école son comportement est complètement inadapté, il refuse toute autorité sur lui, que cette autorité vienne des professeurs, qu'elle vienne de l'institution, et donc, il est placé en foyer.(...) Pour résumer cette période de sa vie, qui va de 13 à 17 ans, il m'a dit qu'il a découvert dans ces années-là un monde de violence et de haine et de mensonge".

Artisan peintre plaquiste en interim, l'homme de 33 ans avait rencontré pour la première fois son épouse en 2005 lors d'un anniversaire organisé par une amie. Si rien ne se passe entre eux au cours de cette soirée, ils se recroisent par hasard trois mois plus tard dans une boîte de nuit de la région. C'est là que leur histoire d'amour a vraiment commencée. Après un mariage en petit comité en juin 2013, le couple était devenu parent de deux enfants : Louis (6 ans) et d'Elyah (2 ans). Au moment du drame, le couple était en instance de divorce et Delphine avait pour projet de refaire sa vie avec un autre homme, surnommé "l'amant de Montauban".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.