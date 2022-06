Disparition de Delphine Jubillar : le père de Cédric a été auditionné !

Pour mieux cerner Cédric Jubillar, suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme Delphine et en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis juin 2021 - son mandat vient d'être prolongé de six mois, les enquêteurs se sont intéressés à la famille du peintre-plaquiste de 34 ans. C'est ainsi que son père biologique a été auditionné dans le cadre de l'enquête, comme le racontait La Dépêche. L'homme s'était confié en exclusivité au journal l'an dernier et est revenu sur sa relation compliquée avec son fils et également avec sa mère.

"Il y a un peu plus de trois mois, les gendarmes sont venus me voir. J'ai été auditionné dans le cadre de la procédure. Bien sûr que cette affaire est choquante", a-t-il expliqué dans les colonnes de La Dépêche du Midi. En effet, n'ayant plus vu son fis depuis vingt ans, c'est dans les médias qu'il a découvert l'affaire : "Quand j'ai vu les images à la télé et le nom Jubillar dans le Tarn, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec Cédric. Son nom s'étalait partout. Son nom Jubillar vient du côté de sa mère, mais il a aussi mon nom en second." Même s'il n'a pas créé de liens avec lui, il s'est senti touché par cette affaire : "Je voudrais bien aller le voir en prison mais je ne sais pas trop comment faire. Ça fait mal de savoir qu'il est incarcéré, c'est malheureux pour lui. On entend beaucoup de choses et au final on ne sait pas trop s'il est vraiment impliqué dans cette histoire."

Employé dans un centre pour personnes handicapées, il était revenu sur sa relation compliquée avec la mère de Cédric Jubillar, Nadine Fabre. Une femme qu'il avait rencontrée quand il avait 19 ans et elle 16. Durant huit mois, le couple se fréquente jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte : "après on ne s'est plus entendus. On s'est quittés, Cédric était bébé." Il a trouvé les portes closes quand il a voulu assurer ses tours de garde et s'est peu à peu éloigné. Une rencontre a été organisée quand Cédric a eu 14 ans, mais elle ne s'est plus reproduite. Il recevra ensuite un appel anonyme le jour où son fils est devenu à son tour papa...

Dans son livre baptisé Le Mystère Jubillar (éditions StudioFact), le journaliste du Parisien Ronan Folgoas avait donné de plus amples détails sur la relation entre les parents de Cédric qui ont chacun leur version de l'histoire. "Ce n'est pas son père, c'est son géniteur", expliquait alors Nadine au reporter. A fleur de peau lorsqu'elle s'est confiée auprès de l'auteur-enquêteur, elle lui avait partagé "la relation exclusive qui la lie depuis trente-quatre ans au premier de ses trois enfants". Cédric a donc été un enfant aux figures d'attachement à la fois très fortes et absentes...

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.