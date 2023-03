Disparition de Leslie et Kevin : ces zones d'ombres qui subsistent après la découverte de leurs corps

L'enquête sur la mystérieuse disparition de Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke, respectivement âgés de 21 et 22 ans, semble sur le point d'arriver à son terme. Pour mémoire, le jeune couple était porté disparu depuis le 25 novembre 2022. Ce jour-là, ils avaient passée la soirée à Prahecq, une commune de 2 000 habitants située à proximité de de Niort, dans le département des Deux-Sèvres. Après plus de trois mois d'enquête, les autorités ont découvert deux corps, qui ont malheureusement été identifiés comme étant ceux de Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke. C'est le cadavre du jeune homme qui a été exhumé en premier le vendredi 3 mars 2023, tandis que celui de sa défunte compagne fut retrouvé le lendemain en fin de matinée. Le corps de Kevin a été découvert sur le territoire de Puyravault, une commune jouxtant Virson, alors que celui de Leslie a été retrouvé dans un bois de ce village comptant 700 habitants, situé non loin de Surgères en Charente-Maritime. Selon les informations dévoilées par Le Parisien, les deux cadavres étaient enterrés et recouverts de chaux vive, ce qui accrédite la thèse d'une exécution planifiée.

Pour mémoire, au début des investigations, les enquêteurs pensaient que le couple avait pu vouloir disparaître volontairement. Des vérifications avaient alors été effectuées à travers la France, et même au Portugal. Cependant, les autorités ont rapidement privilégié la piste criminelle, en raison de plusieurs indices validant cette hypothèse. Entendu une première fois comme témoin, Tom Trouillet, chez qui Leslie et Kevin devaient se rendre la nuit de leur disparition, fut placé en garde à vue. Décrit comme "gentil, serviable et un peu nounours", ce jeune homme âgé de seulement 22 ans a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration", avant d'être placé en détention provisoire. Par la suite, les enquêteurs ont aussi placé en garde à vue une connaissance de Tom Trouillet : Nathan Badji. Ce dernier été mis en examen pour "assassinats", "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité" et "enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour".