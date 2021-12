Dominique Farrugia, plus de 50 kilos en moins : il continue de perdre du poids

En 2017, dans Le Divan face à Marc-Olivier Fogiel, l'interprète de Simon Kara dans La Cité de la peur évoquait son combat contre la sclérose en plaques, maladie dont il souffre depuis plus de 30 ans : "J'ai eu la chance de trouver une femme qui m'a pris comme j'étais, avec le lot d'emmerdements que ça comprend".

Plus récemment, durant la promotion de son autobiographie, Dominique Farrugia a d'ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet : "Il y a une absurdité. Des lignes où des stations sont accessibles mais on les ferme parce qu'on a peur que les handicapés descendent à la mauvaise station. Ça veut dire qu'on est sur roulettes et en plus, on est c*n", avait-il raconté sur le plateau de C à Vous en octobre dernier. En plus du regard des autres et du manque d'infrastructures adéquates, les personnes souffrant de sclérose en plaques doivent faire face à des symptômes qui peuvent les couper du monde. "On peut être atteint de fatigue chronique. C'est absolument chiant. Alors là on te dit 'vas-y, bouge ton c*l'. Mais il faut qu'on se repose. Donc on te laisse tranquille mais on ne t'appelle plus".