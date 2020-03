Drake : Confiné chez lui, il filme son impressionnant dressing

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Drake, confiné à son domicile pour freiner la propagation du coronavirus, invite les siens chez lui. Le rappeur leur fait découvrir son impressionnant dressing, un rêve pour tous les amoureux de baskets...

Drake est un sneakerhead (un accro aux baskets) ! Il a fait étalage de sa collection dans sa story Instagram du lundi 23 mars 2020. Le chanteur suivi par près de 65 millions d'abonnés a filmé son dressing, dans sa villa à Toronto, au Canada. Ainsi, les internautes ont pu découvrir les centaines de paires qu'il abrite.

Conformément à son contrat avec Nike, Drake ne possède que des baskets de la marque américaine et de Jordan. Dans sa story Instagram, Drizzy a montré plusieurs modèles très convoités, dont la "Air Dior", oeuvre de la collaboration de Jordan et la maison Christian Dior, bientôt disponible pour la modique somme de 2000 euros. Sa sortie a été repoussée à une date indéterminée, à cause du virus Covid-19.

Drake possède également la dernière Air Jordan 5 de la collaboration avec Virgil Abloh et Off-White™. Son dressing de baskets regorge également d'autres chaussures rares, et de nombreuses paires de la ligne du défunt Kobe Bryant.