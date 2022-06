Dwyane Wade, angoissé pour la sécurité de sa fille trans : "J'ai toujours peur lorsqu'elle quitte la maison"

C'est une légende du basket et l'un des sportifs les plus populaires des États-Unis. À 40 ans, Dwyane Wade a tout gagné durant sa carrière en NBA, qu'il a principalement passé du côté de Miami. Champion à trois reprises, il fait partie des meilleurs joueurs du 21e siècle et si tout s'est parfaitement passé sportivement, c'est également le cas dans sa vie privée. Le natif de Chicago est en couple et marié avec la sublime actrice Gabrielle Union, avec qui il a eu une fille, Kaavia, née en novembre 2018. Avant cela, le grand copain de Lebron James a été marié une première fois et de cet amour sont nés deux enfants, dont Zaya.

Âgée de 15 ans, c'est déjà une star des réseaux sociaux et elle comptabilise plus de 545 000 abonnés sur Instagram. Elle a fait son coming out transgenre en novembre 2020, et a changé son prénom pour Zaya. Une situation qui semble préoccuper son père Dwyane Wade, face à la montée des violences envers la communauté trans et les lois anti-trans qui sont mises en place dans le sport aux États-Unis. Présent pour le TIME 100 Summit cette semaine à New York, il a évoqué sa peur de voir arriver quelque chose à sa fille. "Même si notre fille a beaucoup de chance d'avoir des parents qui sont là pour elle, j'ai toujours peur lorsqu'elle quitte la maison", a-t-il déclaré.

Dans un pays qui connaît de nombreux problèmes liés au contrôle des armes à feu, Dwyane Wade ne pense pas qu'il s'agisse du principal souci, mais plus d'un problème de mentalité. "Ce n'est pas simplement à cause des violences causées par les armes (qu'il a peur pour sa fille), mais aussi à cause de la façon dont les gens la perçoive dans ce monde", ajoute-t-il

Alors qu'une grosse polémique a touché une jeune nageuse trans aux USA récemment, Dwyane Wade espère que sa petite Zaya ne sera pas confrontée à de tels problèmes dans sa vie.