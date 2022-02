Ed Sheeran : Dandy chic en costume bleu devant un défilé de bombes aux BRIT awards

Adele n'était l'unique invitée de marque des BRITs ! D'autres célébrités ont assisté à la cérémonie de récompenses. Ed Sheeran, par exemple s'était fait beau pour l'occasion. Le chanteur primé a croisé Courteney Cox et son chéri, ainsi que la torride Ashley Roberts.

C'est à l'O2, à Londres, que s'est déroulée la 42e édition des BRIT Awards. Adele en a été la star et grande gagnante, avec trois prix dans les catégories les plus prisées, celle du Meilleur artiste, Meilleur album et Meilleure chanson britannique. Ed Sheeran a également inscrit son nom au palmarès. Le chanteur de 30 ans a reçu le prix d'Auteur de l'année. Il est également monté sur scène à deux autres reprises, pour interpréter les chansons Bad Habits et The Joker And The Queen, issues de son dernier album.

Habillé en Versace pour ses précédentes apparitions publiques, Ed Sheeran portait cette fois un élégant costume bleu électrique d'une autre maison italienne, à savoir Etro. Le jeune papa de la petite Lyra (17 mois) a ainsi pris part au défilé de stars des BRITs, qui a également vu passer une Olivia Rodrigo scintillante en robe Haute Couture Alexandre Vauthier, et les craquantes Ashley Roberts (ex-membre du groupe Pussycat Dolls) et Tallia Storm.