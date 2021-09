Eddy de Pretto dégoûté : le chanteur partage sa drôle de réaction face à Eric Zemmour...

France 2 a réussi une prouesse samedi 11 septembre. La chaîne est parvenue à réunir deux personnalités que tout oppose dans On est en direct : Eddy de Pretto et Eric Zemmour, clivant éditorialiste notamment condamné dans le passé pour certains de ses propos et probable futur candidat à la présidentielle. Sur Twitter, l'artiste a écrit un tweet résumant son état d'esprit alors qu'il apprend que le polémiste sera lui aussi dans l'émission, à ses côtés.

"Ce soir, je suis invité sur le plateau de On est en direct. J'apprends y'a Zemmour, je vais être comme ça", a indiqué Eddy de Pretto, tout en partageant un GIF de Jim Carrey se bouchant les oreilles, tiré du film comique Dumb and Dumber. Un tweet largement partagé sur les réseaux sociaux.