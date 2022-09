Edouard Philippe, le visage très changé : son apparition dans Quotidien fait réagir

Edouard Philippe a déjà fait parler pour ses changement de look dans le passé. Face à Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit (TF1), il avait justement abordé le sujet de sa barbe et expliquait que son changement de couleur soudain était lié à sa prise de position au gouvernement à l'époque. "Ma barbe a blanchi peut-être sous l'effet du stress et sans doute de son impact sur mon métabolisme", confiait-il. Par ailleurs, il avouait être atteint d'une pathologie particulière, à savoir le vitiligo (une maladie chronique de l'épiderme). "Elle n'est ni douloureuse ni contagieuse mais est très visible. J'ai une barbe qui a une drôle de couleur, c'est comme ça. Ce n'est pas un sujet, je l'assume et j'ai pas besoin de m'en excuser", ajoutait-il. Il semblerait donc que la maladie continue de progresser encore aujourd'hui !