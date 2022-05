Elisabeth Borne : Le terrible surnom dont elle a été affublée par des collaborateurs

Qui est vraiment Elisabeth Borne ? Nommée comme Première ministre par le président de la République réélu Emmanuel Macron, elle était déjà au gouvernement de son prédécesseur Jean Castex en tant que ministre du Travail. Son nom était connu, puisqu'associé à la réforme du chômage notamment et parce qu'elle faisait partie de la shorting list dès le début des spéculations sur le choix, mais elle ne laisse pas grand-chose paraître de sa personnalité. Dans Le Point, on en apprend un peu plus sur celle qu'elle serait dans les coulisses...

"Quand ça ne fonctionne pas, elle est capable de donner des coups de pieds à tout le monde", rapporte un ancien ministre au Point. Une femme ferme qui en déroute plus d'un et qui lui a valu le surnom de "Méchanta" par des membres de son cabinet. "Avec elle, personne ne moufte. Elle a le sens de la hiérarchie", précise un membre du gouvernement. Une politique qui mange et dort peu, court le dimanche matin en écoutant des émissions politiques, ajoute l'hebdomadaire. Elle aime lire, l'opéra et des vacances au soleil, rien d'extravagant donc. Une vie faite de rigueur qui peut-être autant vu comme une qualité que comme un défaut.

De sa vie privée, Elisabeth Borne est aussi d'une discrétion extrême. On sait qu'elle a divorcé d'un universitaire, Olivier Allix, avec qui elle a eu un fils, Nathan, enseignant-chercheur en droit à Paris II - Assas. Vivant en couple aujourd'hui, vous ne la verrez jamais poser avec son compagnon devant les objectifs. Sur le plateau de Touche pas à mon poste en 2021, elle avait toutefois accepté de parler de son enfance, marquée par la mort de son père, ancien résistant, quand elle avait 11 ans et qui a fait d'elle une pupille de la Nation.

A présent en charge de la conduite de l'exécutif pour le président Macron, Elisabeth Borne doit également mener sa campagne pour les législatives de juin prochain dans la sixième circonscription du Calvados. Un défi de taille pour cette ingénieure issue de Polytechnique et de l'école des Ponts et Chaussées puisqu'elle n'a jamais été élue auparavant.