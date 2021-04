Elizabeth II en deuil : les rares fois où elle est apparue émue en public, en images

Rares sont les fois où Elizabeth II a laissé paraître son émotion. En tant que reine, il est de son devoir de faire preuve de maîtrise, même face à des situations dramatiques. Son flegme à toute épreuve est connu bien au-delà des frontières du Royaume-Uni, tant et si bien qu'il lui a parfois été reproché de manquer d'humanité, notamment après la mort tragique de la princesse Diana... Pourtant, la souveraine est loin d'avoir un coeur de pierre, comme l'ont prouvé ses rarissimes larmes en public.

En 1966, la reine et son mari le prince Philip s'étaient rendus au sud du Pays de Galles, dans le village d'Aberfan, pour rendre hommage aux victimes du glissement d'un pan de terril qui avait provoqué la mort de 144 personnes (dont 116 enfants). Une catastrophe dont les fans de la série The Crown (sur Netflix) se souviennent très certainement, après la diffusion d'un épisode consacré à ce terrible événement. Huit jours après la tragédie, Elizabeth II avait finalement fait le déplacement, visité le site de l'accident et rencontré les familles des victimes, non sans émotion (voir vidéo et diaporama). Critiquée pour avoir attendu plus d'une semaine avant de se rendre place, la reine aurait grandement regretté cette décision...