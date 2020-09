Elizabeth II humiliée : la reine victime d'un camouflet !

Rien ne va plus pour Elizabeth II ! Si elle a largement redoré son blason au Royaume-Uni depuis le début des années 2000 - après une période de désamour suite à la mort de Diana, sa belle-fille qu'elle avait dans le collimateur -, la souveraine n'est pas forcément aussi populaire sur le reste du Commonwealth.

Les sujets de Sa Majesté disent stop. La Barbade, micro-Etat des Caraïbes, a annoncé qu'elle allait se libérer de sa sujétion à la Couronne britannique et devenir une république d'ici fin novembre 2021. Un camouflet pour la reine Elizabeth II, âgée de 94 ans, elle qui est officiellement la cheffe d'état de cette île. Un petit pays dont la gouverneur est Dame Sandra Mason et la Première ministre, Mia Mottley. La Barbade, surtout connue pour être l'île de naissance de la chanteuse Rihanna et posséder des paysages idylliques, avait officiellement rejoint le Commonwealth - qui regroupe 53 états - le 30 novembre 1966.

Elizabeth II, qui reste isolée de ses sujets à cause de la pandémie de coronavirus qui pourrait lui être fatale en raison de son âge avancé, va donc perdre sa souveraineté sur l'un des derniers royaumes du Commonwealth, qui sont d'anciennes colonies britanniques devenues indépendantes. Interrogé à Londres sur le sujet, un porte-parole du Palais de Buckingham a estimé que la décision relevait "des autorités et de la population de la Barbade", souligne l'AFP. "Ayant obtenu son indépendance il y a plus d'un demi-siècle, notre pays ne peut nourrir aucun doute sur ses capacités à s'autogérer", a déclaré Sandra Mason, qui s'exprimait dans la capitale, Bridgetown. "L'heure est venue de dire un vrai adieu à notre passé colonial. Les Barbadiens veulent un chef d'Etat barbadien", a poursuivi celle qui est la représentante officielle dans l'île de la reine d'Angleterre.