Elizabeth II menacée de mort à Noël : une inquiétante vidéo de l'individu à l'arbalète retrouvée

Si William, Kate Middleton et leurs trois enfants étaient exceptionnellement absents du traditionnel Noël royal, d'autres membres de la Firme auraient en revanche ouvert leurs paquets en compagnie de la reine si l'on en croit The Sun : le prince Charles et son épouse Camilla, Zara et Mike Tindall, les princesses Eugenie et Beatrice accompagnées de leurs maris et enfants, le prince Edward et son épouse la comtesse Sophie de Wessex... La princesse Anne était en revanche absente puisque son mari, Timothy Laurence, avait été testé positif à la Covid-19, comme l'a confirmé Buckingham.

Sans surprise, le prince Harry et Meghan Markle sont quant à eux restés en Californie avec leurs deux jeunes enfants, Archie et Lilibet (2 ans et 6 mois).